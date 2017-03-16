台水盼降水價 北水：中央已介入協調月底決定

水情近期不佳，導致石門水庫水情吃緊，為解決缺水問題，台灣自來水公司每天向台北自來水事業處買水「解渴」，今年創單日63.7萬噸的新高紀錄，全年購水金額上看新台幣10億元，去年金額為6億餘元。台水董事長郭俊銘盼北水處30萬噸以上水價從5.2元/度降至3.5元/度，月內應可定案。北水處表示，中央已介入協調，預定月底有結論，且曾和台水開多次協調會，但都無共識。

台水董事長郭俊銘接受廣播訪問時提及，今年旱情造成買水量倍增、虧損擴大，盼北水處降水價月內應可定案。北水處表示，中央水利署已經介入協調，預定3月下旬會和台水開會討論，因長期賣給台水的水價偏低，加上增加汰換管網成本，調漲水價是反映成本，但會尊重中央仲裁結果。

(中時)