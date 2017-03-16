正宮3度拒收離婚狀 金敏喜扶正之路艱辛
韓國女星金敏喜去年與已婚導演洪尚秀爆出不倫戀，早前為新片《獨自在夜晚的海邊》宣傳時，金敏喜首度認戀，表示與洪尚秀是真心相愛，對於未來一切狀況，會虛心接受。果然今日就有韓媒報導，指洪尚秀老婆3度拒收離婚訴狀，導致離婚進度停滯不前，金敏喜扶正之路還有得等待。
自洪尚秀與金敏喜爆出不倫戀後，他的老婆自始自終就抱持不會離婚的想法，決心要等丈夫回頭，果然日前就被爆料洪尚秀在今年3度向妻子提離婚訴訟，但妻子都以不在家為由，拒絕簽收法院文件及相關手續。
但專業人士就稱，若妻子一直無視法庭訴狀，判決結果恐怕會朝洪尚秀希望的方向前進，遲早判決兩人離婚。對於拒收訴狀傳聞，洪尚秀妻子除向傳媒表示無可奉告，亦無奈回應：「我還能說什麼呢？」
(中時電子報)
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