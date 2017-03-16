陸政協委員曝植牙貴 台醫界強調品質才是重點

當代牙科梁嘉元主任（右）強調，植牙手術的醫療品質才是關鍵。（當代牙科提供）

大陸政協委員在兩會期間提及武漢有位女士做全口植牙，28顆牙花了20萬元人民幣，約新台幣90.76萬元，並把天價植牙歸咎於植體太貴，透露每顆植體價錢甚至高達8萬元人民幣，再次掀起「換牙貴」話題。有網友呼應，表示在正規醫院植1顆牙，花費至少在1.7萬元人民幣左右，好一點的植體則需要幾萬元人民幣，算下來，全口植牙花費在40萬元人民幣以上，換口牙能買輛賓士跑車，一點都不誇張。

有業者表示，植體貴是因為大陸無法自製好的植體，市場長期受制於國外進口的植體，臨床上95%以上的植體被瑞士、德國、韓國等品牌壟斷，導致植牙越來越貴。

在台灣，植牙也不算便宜，但品質可以掛保證。台灣當代牙科醫療系統梁嘉元主任表示，各醫療機構植體的材質、品牌不一，價錢有高有低，但並不是主導植牙價格的唯一因素，醫療人員的技術、器具及服務、醫療機構的經營成本等，才是關鍵。

梁嘉元醫師表示，台灣牙醫公會並沒有明訂植牙收費標準，以醫學中心及較有規模的牙科診所植牙的收費來看，每顆牙視病人牙床及身體狀況、治療難易度，收費平均約7萬元至15萬元（新台幣，下同）不等，即使在價格競爭激烈的區域、使用較便宜的植體，每顆牙的收費至少也是5萬元起跳。如果全口重建，收費可高達百萬元。

植牙的療程約需1個月至半年不等。梁嘉元醫師表示，病人要求植牙，必須先以電腦斷層檢查牙床骨質條件是否適合植牙，評估身體狀況，如果沒有問題，再繼續進行植牙手術，等3至6個月之後，再做牙冠。這是指單顆牙的部分，如果植牙顆數多、範圍大，或牙床疏鬆需要填補骨粉，治療時間會更長。

大陸醫療法規開放台灣臨床、中醫、口腔等3大類別的醫師到大陸行醫，只要符合一定條件就可取得大陸醫師證照，因此，台灣牙醫界流行周末飛到大陸看診，這群醫師的技術及有品質的服務，也吸引陸客寧可搭機往返，也要專程來台植牙。

(旺報)