大媽圍觀《乘風破浪》 鄧超冒充彭于晏簽名

《乘風破浪》劇照。圖左起：高華陽、彭于晏、鄧超。（双喜電影提供）

從劇情到畫面都充滿1980年代復古情懷的新片《乘風破浪》，在大陸票房破10億元人民幣，3月17日將在台灣接力上映。

該片主角彭于晏、鄧超、高華陽等人戲裡是情義相挺的好兄弟，常有逗趣的台詞及鏡頭，沒想到拍戲之餘的生活也充滿趣事，尤其是「相由心生」，戲拍得越久，大家長相越形似，例如鄧超被圍觀的大媽認成是彭于晏，常搞笑的鄧超也不以為忤，居然還幫圍觀的大媽們簽名，卻被發現簽的是「彭于宴」。

擔任職業賽車手15年的高華陽是導演韓寒的賽車隊隊友，之前曾在韓寒首部電影《後會無期》中，與陳柏霖、馮紹峰對戲。他的長相酷似港星余文樂，素有「賽車界余文樂」之稱，2人相似度超高，連媒體都傻傻分不清，該片在大陸宣傳時，有媒體在直播整場活動時，直接說是余文樂出席。

高華陽的鮮事還不只這一樁。戲裡他被韓寒設計，在劇本外加戲，被迫把銀幕初吻獻給鄧超，沒想到吻到一半，他居然打了個飽嗝，旁觀吻戲的彭于晏立馬彈開！

(旺報)