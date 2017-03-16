中華隊重大變革 新體育署署長盼全權交給中職

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本屆經典賽中華隊苦吞三連敗，賽後向一旁球迷鞠躬致謝（中時資料照 圖／中央社記者張新偉首爾攝）

本屆經典賽中華隊三連敗收場，也引起球迷與立委探討中華隊的改革方案，據聯合新聞網報導，明天即將就任的新體育署署長林德福，他表示，將國家隊組訓賽全權交給中華職棒，但因棒協長期擔任國家隊官方窗口，所以希望未來也能擔任報名以及申請國際賽角色。

中華隊今年在經典賽兵敗首爾，苦吞三連敗，下屆將從資格賽打起，接下來幾年一直到2020年東京奧運，中華隊幾乎每年都要面臨大型國際賽，加上中華職棒與中華棒協的長年紛爭，都引起眾多球迷與立委都不滿，期盼能提出重大改革。

行政院長林全今稍早在院會中，就曾指示教育部須檢討，在2個月內提出報告，明新體育署署長林德福將正式上任。

(中時電子報)