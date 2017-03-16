將領人事案 政戰局長聞振國：沒向立委鞠躬道歉
國民黨籍立委呂玉玲上午質詢南部綠委介入陸軍航特指揮部政戰主任人事傳聞，並問國防部政戰政戰局長聞振國為何要向傳聞介入人事的立委道歉，聞振國答詢時強調，他並沒有向立委鞠躬道歉，也沒有穿軍服去立法院，他13日當天早上穿便服去立法院向立委說明的是眷村改建、退休眷舍等情事，絕對沒有向立委鞠躬道歉。
此外，聞振國也說，航指部政戰主任人事，沒有立委介入。
這次南部民進黨籍立委介入軍中人事傳聞，風波鬧大，國防部於12日(周日)二度發稿否認，而且第二次澄清是在深夜11分40分發稿，可見其慎重與壓力。
(中時)
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