法國高中槍擊案 當局發出恐襲警告

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法國格拉斯高中發生疑似恐襲案，槍手開槍造成數人受傷。（圖取自臉書／Christophe Forestier）

法國南部格拉斯一間高中台北時間16日晚發生1名槍手槍擊案，導致8人受傷，當局已發出恐襲警告。

路透報導，該槍擊事件造成多人受傷。消息來源稱，一名攜帶多件武器的男子向校長開槍。造成數人受傷。隨後有一名男子被捕。

法國政府在格拉斯槍擊事件發生後，啟動了恐襲警告。

法國警方隨後逮捕一名嫌犯，為17歲學生。法國內政部發言人表示，這起槍擊案造成7人受傷。隨後有媒體稱有8人受傷。

路透報導，這名嫌犯帶著手槍、步槍及手榴彈。

(中時電子報)