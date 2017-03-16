美不勝收 南應大美容系妝點11國文化

日本組學生呈現濃濃和風味。(曹婷婷攝)

衣索比亞組學生作品，將模特兒化身酷炫的動物。(曹婷婷攝)

華麗的埃及神祇，是學生耗時一年半的心血結晶。(曹婷婷攝)

台南應用科技大學美容造型設計系，年度重頭大戲畢業動態展演，今年以「國家」為主題，應屆畢業生將各國文化轉化為令人驚艷的裝扮，明天上午11時至下午6時30分隆重登場。

南應大美容系年度展演盛事，每年都吸引許多校外人士觀賞，今年主題為「M.A.P.」，擷取自Magnificent(壯麗、宏偉的)、Astonishing(令人奇異的)、Peculiar(獨特的)3個單字的字首拼成，一面保有「地圖」涵義，一面則象徵「各國都有其壯麗驚奇及獨特的魅力」，學生演繹橫跨台灣、中國、日本、韓國、巴西、墨西哥、埃及、印度、法國、義大利、衣索比亞等11國的造型競逐史。

校長林品章表示，南應大美容系是全國第一所創立之美容美髮專業系科，除根基穩固、辦學紮實外，且能將美麗實際應用於個人、落實於日用，故為高中職相關科別學子所鍾愛，尤其，學生敬業態度殊佳，向來是國內美容美髮業者掄才的首選，近年更吸引多家國內美容美髮龍頭業者與該系合作，開設產業學院暨就業學程，學生畢業後隨即無縫接軌、進入職場。

美容系主任洪惠娟表示，畢業動態成果展演是該系結合課程與活動的美麗驗收，同學們1年來傾心盡力、反覆實練，在展演這天呈現結合彩妝、髮型、服飾的作品，每年都讓人眼睛為之一亮。

美容造型系副教授黃振生說，「我們學生畢業絕對沒有領22K的」，他說，只要學生有能力、也願意付出，除非嫌累不肯做，否則，薪水報酬絕對不只22K。此外，也因實務經驗豐富，還沒畢業就很多人進校園挖角。

今年以「埃及」為主題的學生，被譽為水準最齊全的一組，學生們花了一年半琢磨畢業展演內容，每位模特兒身上的人體彩繪均由同學親手繪製，頭飾、妝髮呈現完全不遜於專業；成員之一的楊詔婕說，把4年所學畢其功於一役，是對自己及師長最好的回饋。台灣組成員則以紅色代表台灣人的熱情，此外，原住民、客家桐花、廟會文化及竹編、天燈等工藝均融入其中。

(中時)