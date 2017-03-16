被洋男撇清傷透心 張曼玉消瘦溜狗戒心重
52歲影后張曼玉人美仰慕者也多，可惜感情之路不順遂，前年她和小15歲玩Band的Adrian傳交往，沒想到被男方搶先撇清關係，據香港媒體報導，張曼玉「被分手」後受打擊，整天將自己關在屋內，日前媒體難得目擊她和姊姊遛狗，張曼玉依舊消瘦，警戒心也強，似乎沒安全感擔心被拍。
張曼玉當年曾和梁朝偉、爾冬陞傳緋聞，和法國導演奧利維耶有過4年短暫婚姻，2012年又宣告結束和小7歲德籍建築師男友Ole5年戀情，前年傳戀上前Audiotraffic樂團主唱Adrian，傳張曼玉想改行當歌手也是因為他影響，豈料Adrian不認，說：「她（張曼玉）從來都不是我女朋友。」
據香港《蘋果日報》報導，張曼玉先前常在北京工作，為了Adrian才搬回香港，以為對方是真命天子，沒想到還是吹了，為撫平情傷，張曼玉先前到英國散心，回香港後又進入閉關模式，狗仔最近發現她和姊姊到大潭溜狗，溜著溜著變成她一人與狗同行，她為不被認出，戴帽又戴口罩，外型依舊纖細美麗，只是看似有些落寞。
(中時電子報)
關鍵字：張曼玉
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