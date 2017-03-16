余文樂14天拍完《一念無明》 心情起伏像洗三溫暖
男星余文樂進入演藝圈16年，拍過的電影逾50部，年產量極大，但直到今年才以花了短短14天拍攝的《一念無明》，首度入圍香港金像獎最佳男主角獎，讓他開心笑稱這是「零的突破」（入圍數破蛋），稱讚導演黃進創造電影奇蹟。
今天電影公司宣布余文樂及導演黃進、編劇陳楚珩周末訪台行程，黃進與陳楚珩並將特別於19日在台北松菸的誠品戲院與觀眾進行特別場映後座談。
余文樂接受香港媒體訪問時，表示《一念無明》探討人的迷惑，但戲外的他愈來越單純：「唯有開心這種感覺最真實，我很珍惜與身邊人相處的當下……珍惜當下而且重視自己所擁有的。」
提及接拍該片的過程，余文樂透露當初只和黃進見了一面，黃進把故事說了一遍，余文樂就答應不收片酬演出。他解釋說：「因為故事很完整，題材很難得，我很有興趣，覺得電影拍出來會很不一樣。」
由於資源有限，劇組拍攝期僅16天，片約滿檔的余文樂，更只有14天工作期，所以只能打亂拍攝時序跳拍，余文樂的情緒自然無法延續，片斷式的演出，只能靠他自己掌握角色的心理狀態，每天高低起伏不定，激烈的交錯，讓他的心情簡直像洗三溫暖。余文樂透露：「有一段時間不想見到導演，一看見他就想起當時的痛楚。」
這次負荷超量演出讓余文樂獲得高度評價，《The Hollywood Reporter》盛讚「《一念無明》恰到好處而具感染力的角色塑造，讓觀眾從余文樂有力而層次豐富的演繹中，探聽角色的內心深處。」
余文樂表示，「這電影超出新導演可控制的範圍，即使對有經驗的導演，也是十分困難。」更盛讚黃進如導演克里斯多夫‧諾蘭所提到的：「拍攝一部成功的電影，就如一隻飛鏢穿越所有移動的環，串起所有的不可能。導演完成了一項不可能的任務。」
(旺報)
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