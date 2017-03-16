特斯拉再募10億美元 確保Model 3今年上市

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電動車製造商特斯拉（Tesla）周三宣布，為了讓新款電動車Model 3能順利在今年上市，公司必須再募資10億美元以確保手頭現金充裕。

特斯拉周三一共發行價值2.5億美元的新股，以及價值7.5億美元的可轉換債券。目前身為特斯拉最大股東的執行長穆斯克（Elon Musk）表示，周三發行的新股將有10％由他買下。

(工商)