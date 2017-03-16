甲骨文雲端事業 推動上季整體營收成長

甲骨文（Oracle）當年落後對手一步進軍雲端市場，但近日雲端事業加速擴張，彌補傳統軟體頹勢，成為上季（2月底止）甲骨文營收成長的最大功臣。

甲骨文上季營收年增2.1％至92.1億美元。倘若排除美元升值的影響，甲骨文上季營收年增3％。

占據甲骨文營收80％的軟體營收在上季年增4％至73.7億美元，其中又以雲端軟體部門營收成長最為顯著，在上季年增62％至11.9億美元。

(工商)