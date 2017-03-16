台中大遠百母親節VIP預購首日 業績破億

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台中大遠百「美麗購物節」走科技風，「春季禮賓週」將有機器人Pepper與民眾互動。（圖／曾麗芳）

台中大遠百母親節檔期將開跑，VIP預購會今（16）日起搶先登場，預購首日就傳出業績破億元，讓大遠百如同吃了定心丸，對於達成母親節整檔業績目標22億元、年增4％，更具信心。

為了刺激母親節檔期的買氣，台中大遠百3月24至26日推出為期3天的「春季禮賓週」，以「潮時尚」、「科技風」為主題，人形機器人Pepper將與民眾互動，甚至跟Pepper一起跳舞、玩遊戲，完成指定任務還可體驗instagram列印服務!另外持全館單筆消費滿1,000元發票即可乘坐戰甲機器人，周末還有樂高機器人組裝等科幻系列活動。

台中大遠百店長藍卓成表示，希望透過「春季禮賓週」活動，以及VIP搶先預購會，加上精名品改裝、並陸續引進人氣餐廳打造全客層購物空間，進而帶動整體買氣。

台中大遠百「美麗購物節」期間，將舉辦多場中區獨家活動。其中，「花樂響曲瓷藝展」自今日起展至4月19日，集結瓷器一線品牌，包含麥森瓷器、集雅廊、BACCARAT水晶等同步在8樓北棟盛大展出。

頂級藝術品深受收藏家的愛好，今年台中大遠百以「花卉」與「音樂」為主題，搭配鋼琴演奏結合視覺與聽覺多重饗宴，於展覽期間舉辦歐式午茶會、中式品茗會，並集結各品牌鎮店之寶華麗展出。

藍卓成表示，台中7期為中部最頂級地段，精瓷收藏家也是家用品最高消費客層，麥森名店每年定期舉辦多場大型展覽，看好今年度整體餐瓷市場，特別舉辦台中大遠百第2屆瓷藝聯展。

(工商)