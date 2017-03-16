洪仲丘案最後辯論庭 洪慈庸為弟討公道

立委洪慈庸。(林偉信攝)

高院更一審進行洪仲丘案最後辯論庭，時代力量立委洪慈庸趕赴法院，她在法庭上慷慨陳詞，要求部隊主官要負起責任，洪的母親更是哽咽痛批前旅長沈威志沒有愧意、卸責；庭訊後審判長諭知，全案辯結訂於6月28日宣判。

由於涉案的542旅副旅長何江忠、連長徐信正、副連長劉延俊、士官長陳以人、上士范佐憲等人已與洪的父母達成和解，並將和解金捐給公益組織，洪的父母也請求法官對他們從輕量刑。

這起2013年7月發生，牽涉軍中人權的世紀大案，引發百萬白衫軍走上街頭，立法院火速修法，終結軍審制度回歸普通法院審理，桃園地檢署將沈威志等18人起訴，去年9名軍士官遭最高法院撤銷發回更審，其餘9名士官兵各獲判無罪、緩刑或易科罰金確定。

(中時)