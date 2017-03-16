馬景濤嫩妻想兼職教健身 腹肌翹臀美腿超逼人
藝人馬景濤和小21歲的大陸女演員吳佳尼，因拍電視劇《封神榜之鳳鳴岐山》日久生情，現結婚10年育有2子，一家四口幸福和樂，嫩妻愛好健身，常在微博分享成果，體態保持良好，這兩天她陸續再曬照，除了讓眾人直呼羨慕，她還透露想兼職當健身教練，引來大批粉絲爭相報名。
吳佳尼15日先是發文：「汗水流的越多，淚水就越少……所以相比淚水，不如汗水來的透徹」，展現熱愛運動的意志力，並附上好幾張健身中的照片，只見她穿著運動內衣和緊身長褲，認真運動時，不只小露馬甲線，渾圓翹臀更是吸睛，苗條曲線被大讚性感破表。
今（16日）她再PO出舉啞鈴的鍛鍊照，直視前方的模樣相當專心，而這次則換成運動短褲，大秀緊實美腿，且側身仍看得到結實腹肌，可見其努力健身的成果。
另外，她還說：「無論開不開心我都在這裡，再練一段時間可以兼職做健身教練了，有人報名嗎」，不知是否在說笑，隨後補上一句「我是認真的」，惹得眾粉絲搶著在底下留言報名，更有人大讚「生兩個寶寶了，身材還是辣(那)麼美」，認證絕對是辣媽無誤。
(中時電子報)
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