涉買地吞款背信 台灣優力前董事長遭訴
台灣優力公司因涉以虛偽增資手法向銀行團詐貸18億元，前董事長謝勝峰等人被依違反商會法等罪起訴，新北地檢再查出，謝勝峰與法人董事林泰榮、監察人沈慶德，涉嫌虛報土地價格，以低價高買挪用公款，新北地檢今依背信罪嫌將3人起訴。
檢調查出，優力公司董事會曾討論向宏碩公司購買新北市汐止區汐科加油站的土地，謝、林、沈男找人頭入主宏碩，另謝男等人明知其土地價值約為1.86億餘元，卻以2.2億元高價代表台灣優力向宏碩購買汐科加油站土地，等於買家就是賣家，並銀行貸款，造成台灣優力損失4000餘萬元。
檢方偵訊時，謝勝峰認為是管理疏失，供稱沒有掏空台灣優力意圖，林泰榮將犯行都推給沈慶德，沈也否認犯罪，不過3人均遭起訴。
(中時)
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