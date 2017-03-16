北農畢業生力拼台清交，獲頒中技社獎學金

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北農畢業生許育豪（中）力拼台清交，獲頒中技社獎學金。（張朝欣攝）

北港農工許育豪畢業後考上台北城市科技大學，以「綠能補手」等能源創意設計，力拼台、清、交知名學府學生，獲頒今年中技社獎學金，16日回到母校分享獲獎心得，鼓勵學弟妹只要努力，技職體系會讓人生更精彩。

許育豪在父母親、台北城市科大校長連信仲等人陪同下，今天回到母校北港農工，由校長廖宏瑩頒獎表揚，兩校並簽署策略聯盟意向書，雙喜臨門，全校喜氣洋洋。

許育豪表示，北農師長幫助他考上工業配線乙級技術士等證照，進入台北城市科大電機工程系就讀後，進一步鑽研創意作品、不斷參加國內外競賽，讓他獲益良多，此次獲頒中技社獎學金，是對他個人與學校的肯定。

財團法人中技社(中國技術服務社)每年總吸引台、清、交等知名學府學生爭取獎學金，自1963年頒發獎學金以來超過50年、金額逾1億元，受獎學生都是日後產、官、學、研界的崢嶸要角，具有舉足輕重的影響力。

北農校長廖宏瑩說，許育豪今年以「綠能補手」綠色能源創意作品，力拼台清交優異學子，拿下中技社「科技創意獎個人組」，獲頒獎學金15萬，成為北農學弟妹最佳的學習對象。

(中時)