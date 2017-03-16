7旬老翁美化社區 彩繪兩層樓牆壁

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70餘歲許清樹、許延就美化社區，合力彩繪2層樓牆壁。（張朝欣攝）

人生70才開始！雲林水林鄉2名7旬老翁許清樹與許延就，退休後擔任社區志工，以自身繪畫興趣，免費彩繪1棟2層樓住家牆壁，為社區省下60萬元彩繪經費，也讓這片「松鶴延年」彩繪牆，成為地方新地標。

73歲許清樹與70歲許延就是堂兄弟，許清樹擔任海埔村「都玄天宮」主委，許延就則是前總幹事，2人年紀雖大卻充滿新思維，認為老舊社區需要注入新元素，與社區居民研商後，決定請人彩繪社區牆壁。

不過請彩繪師3D彩繪1棟2層樓牆壁，費用達60萬元，從事寺廟剪粘的許清樹與對繪畫有興趣的許延就決定自己動手彩繪，自掏腰包購買顏料、搭鷹架，於1個多月前開始彩繪。

2名7旬老翁的熱情，感染了社區民眾，開設貿易公司的王怡翔等人募款近10萬元，資助彩繪活動，經營木雕工廠的許明志，則義務為彩繪牆塗上透明漆，1片彩繪牆美化了社區，也凝聚了社區向心力。

許清樹、許延就表示，社區老年人口相當多，眾人募得的近10萬元，將做為社區敬老活動經費。彩繪所需費用由他們2人提供，希望大家能以這片彩繪牆為起點，打造海埔社區成為彩繪村。

(中時)