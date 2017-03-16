7旬老翁美化社區 彩繪兩層樓牆壁
人生70才開始！雲林水林鄉2名7旬老翁許清樹與許延就，退休後擔任社區志工，以自身繪畫興趣，免費彩繪1棟2層樓住家牆壁，為社區省下60萬元彩繪經費，也讓這片「松鶴延年」彩繪牆，成為地方新地標。
73歲許清樹與70歲許延就是堂兄弟，許清樹擔任海埔村「都玄天宮」主委，許延就則是前總幹事，2人年紀雖大卻充滿新思維，認為老舊社區需要注入新元素，與社區居民研商後，決定請人彩繪社區牆壁。
不過請彩繪師3D彩繪1棟2層樓牆壁，費用達60萬元，從事寺廟剪粘的許清樹與對繪畫有興趣的許延就決定自己動手彩繪，自掏腰包購買顏料、搭鷹架，於1個多月前開始彩繪。
2名7旬老翁的熱情，感染了社區民眾，開設貿易公司的王怡翔等人募款近10萬元，資助彩繪活動，經營木雕工廠的許明志，則義務為彩繪牆塗上透明漆，1片彩繪牆美化了社區，也凝聚了社區向心力。
許清樹、許延就表示，社區老年人口相當多，眾人募得的近10萬元，將做為社區敬老活動經費。彩繪所需費用由他們2人提供，希望大家能以這片彩繪牆為起點，打造海埔社區成為彩繪村。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。