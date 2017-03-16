中信3經典賽國手打擊火熱 前6局助隊6比4領桃猿

王勝偉前兩局兩次打擊敲出長打，都攻回本壘得分。(資料照 謝明祚攝)

甫打完經典賽歸隊的中信3位國手王勝偉、張正偉、許基宏，球棒還是熱的！16日在澄清湖球場對Lamigo桃猿官辦熱身賽，3人前兩局合力擊出4支安打，助球隊這兩局攻下6分，打完前6局以6比4領先。

王勝偉、張正偉與許基宏，這場熱身賽擔任先發第1、2、4棒，王勝偉首擊首打席就敲出二壘安打，帶動球隊點燃攻勢，這局攻下4分，王勝偉並為中信兄弟跑回第1分。

第2局3人再度合力開火，王勝偉敲出三壘安打，隨後張正偉安打接應再下一城 許基宏也有一壘安打表現，讓第5棒陳皓然以高飛犧牲打攻下此役第6分。

中信兄弟此役去年季中加入的洋投肯恩先發，桃猿派新洋投道恩斯打頭陣，道恩師控球不理想，主投3局被擊出7支安打，2次保送失6分，肯恩主投5局被安打3支，無失分退場。

(中時電子報)