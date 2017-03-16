老爺酒店沈方正執行長 現身南市府人力中心

老爺酒店沈方正執行長現身南市府人力中心，市長賴清德也到場參與。（黃文博翻攝）

「市政府是台南市最大的服務業」，為了提供市民更有人情味、更有溫度的服務，台南市政府公務人力發展中心今日特別邀請「服務業的超級教練」老爺酒店集團沈方正執行長蒞臨演講，以「台味服務」為題，分享獨到見解和經驗，市長賴清德、人事處處長許瑛峰、老爺行旅唐伯川總經理及李俐玲副總經理、台南市政府中高階主管及觀光旅遊業先進共200人一同熱烈參與。

沈執行長於演講中傳遞他對服務業的三大想法：第一、服務業是一種觀念密集的行業，多元價值觀下，能向自己人溝通時，才能對外面的人溝通；並以參訪曼谷東方文華酒店時體會，自助餐的服務不一定是自助，如看到需要幫助的人時，放下手邊的事去服務，把服務當成「做人的事」，而不是「做事的人」，觀念對了，平凡人也能做偉大工作。

第二、價值觀的交換，服務者和被服務者是在做價值觀的交換，要能體認到顧客的需求，並思考在服務上的流程設計，才能帶來高附加價值。

第三、服務業須與時俱進，過去人在服務業扮演不可或缺的角色，隨時代進步，人工智慧(AI)、擴增實境(AR)等發展讓未來服務體驗超乎眾人想像，但若能洞察他人感受，人將無法被機器取代，人的服務才有溫度。

賴清德表示，台味服務是人情味的服務。俗話說，台灣最漂亮的風景是人，賴市長分享上任後，把奉茶的精神運用在市警局，要求警察局做到3點︰不能吃案，生活簡約，視民如親，實施後內政部警政署對臺南市的警察局的評核，除了治安持續維持第一名外，服務滿意度更高達92%。希望市府同仁能將沈執行長台味服務的精神運用在工作上，把民眾成自己的朋友、自己的親人，更能得到市民對我們的肯定。

市府人事處許瑛峰處長表示，沈執行長的最新著作「台味服務」，其內涵擁有三大特質，第一、以「沙米思精神」和顧客搏感情做生意，第二、以「不加價的差異化服務」貼心感受每位顧客的需求，第三、以「傳統再創新，將文化帶進服務」精神融入創意服務；政府機關從小至民眾櫃台作業，到大至政策推動，尤其公務同仁每天習以為常的專業領域，對市民來說是生疏的，因此提供服務時要能以市民角度出發，提供有溫度的、人情味的關懷服務，讓市民對服務有感。

(中時)