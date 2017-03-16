海豚入港覓食 六輕麥寮港海洋生態豐富

台塑六輕麥寮港內日前出現20餘尾瓶鼻海豚，港口公司馬上通知鄰近船隻暫停作業，讓這群嬌客安心覓食，港口公司表示，由於港區內的廢水處理完善，營造豐富的海洋生態，才會吸引各類海豚造訪。

麥寮港區目前已由環保署公告為甲種海域，代表水質達到海水浴場的標準，港內不時有數十斤的曼波魚、海豚等大型魚類現蹤。水域內還有各種珊瑚，最近港口人員在港內發現數量眾多柳珊瑚、軟枝珊瑚、太陽花珊瑚等。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰表示，生態港灣（Eco Ports）概念近年來逐漸獲得歐、美等世界大港重視，麥寮港經營的未來趨勢，將朝向綠色、生態、永續等目標，台塑正積極進行相關檢測作業，準備申辦EcoPorts生態港認證。

(中時)