無現金支付 獲大陸7成網友支持

英媒稱，中國是最先使用硬幣的國家之一，幾個世紀後還發明了紙幣，但它的下一步行動可能是徹底拋棄硬幣和紙幣。

參考消息網引用《泰晤士報》網站3月14日報導，一名學者說，無現金交易可能在短短五年內成為中國人主要的支付手段。與此同時，一項最新調查顯示，70%的中國網友表示，他們不再需要每天支付現金。

上海大學研究人員孟添向《北京青年報》表示，在五到十年的時間裡，無現金支付將成為中國人所喜愛的支付方式。

(旺報)