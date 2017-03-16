法學博士議員陳美雅 向馬英九辯護律師獻策
前總統馬英九被依涉刑法洩密、違反通保法，及個資法起訴，擁有日本早稻田大學法學博士的國民黨高雄市議員陳美雅，向馬英九辯護律師提出建議，指可從憲法位階、總統角色等方向去為馬進行辯護。
陳美雅點出，馬雖觸犯刑法洩密罪，但法律有其位階高低，憲法是最高指導原則。當馬英九宣誓那一刻，就已經是「國家憲政秩序的守護者」。馬律師可以主張馬英九是基於守護憲法精神、一種對司法關說「大是大非」而做出的洩密行為。
大法官屬消極憲政秩序維護者，總統則是積極性憲法秩序維護者。而對馬英九這樣高政治性的行為，可能連大法官都不一定能判斷。馬案若從憲法角度看，高度自然不同。
陳美雅強調，馬英九雖被檢察官以洩密罪提起公訴，但不應單純從刑法角度去解釋。若只用刑法角度去看待馬案，很可能會出現政治力干預司法空間，這對台灣社會和人民都不是好事。
陳美雅盼社會大眾能回歸法律層面探討，而非透過政治力或輿論風向進行惡性批判。司法也不要跟著輿論方向，或帶有政治性考量辦案，因此她支持馬英九循政治途徑捍衛清白。
(中時電子報)
文章來源：法學博士議員陳美雅為馬辯護律師獻策
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