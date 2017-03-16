廣州生物島百企業進駐 產值破億
生物島是廣州生物醫藥產業的重要增長極，從2004至今已有13年。16日廣州國際生物島城市設計深化及控制性詳細規劃修編開始公示，新的規劃給予了生物島更高的定位——世界級生物產業創新基地；同時增加島內的交通配套，規劃了環島的自行車道、增加2個水巴碼頭和4處公交首末站。
截至去年年底，廣州國際生物島目前已有超過140家健康醫療相關企業入駐，已逐步形成生物技術、醫療器械、幹細胞、基因測序與檢測、健康管理等五大醫藥企業。
本次規劃修編由經濟技術開發區管理委員會提出申請，用地位於大學城以北，萬畝果園以東，東南為官洲水道、西北為崙頭水道。值得關注的是，調整後的規劃增加了一些商務用地，尤其是在島中心的疊翠園周邊將建起幾棟高層建築。
此外，環境優美的生物島現在已經成為廣州市民周末休閒的好去處，不少人喜歡在島上騎自行車。但原先島上並未有專門的自行車道，新規劃中有專門的環島自行車道和島內主要道路的自行車道；同時新增南北兩個水巴客運碼頭以及4個公交首末站；除了目前已經開通的地鐵4號線外，地鐵12號線和廣佛環線城際兩軌道也將經過生物島。
到2020年，生物島園區有望實現總產值80億元，引進重大生物產業項目數量300項，成為開發區、黃埔區生物產業發展重要的增長極。
(旺報)
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