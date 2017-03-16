民眾瘋搶粉紅瓶身「純粹喝」 店家：沒限量
最近粉紅色的流行旋風已經捲到超商去，白色情人節前夕（13日）推出的粉紅色瓶身的「純粹喝」，包括有「純粹喝濃厚系玫瑰奶茶」及「純萃喝濃厚系玫瑰蜜香奶茶」，一樣造成大家搶購風潮；「純粹喝」本來就是不少遊客來台必買商品之一，而且特別受韓國旅客歡迎，此次更推出了粉紅色瓶裝的玫瑰奶茶，搭配4款的瓶身上分別寫有4國語言，包括日文、韓文、法文及泰文，讓國內外的消費都瘋狂搶購。
目前只有7-11有獨家的「純萃喝濃厚系玫瑰蜜香奶茶」口味，瓶身為淡粉紅色設計，配上日文及韓文2個版本，另外還有獨家的伯爵奶茶口味，瓶身搭配鵝黃色設計，7-11就表示，產品其實並沒有限量限時，但據了解很多消費者會去門市掃貨，貨量則是每家店都不一樣，所以消費者可能要多跑幾家店才能買到，不過確實這款獨家商品的業績，較之前的獨家品業績還要再成長50%。
全家及萊爾富則是在昨天開始販售其他版本的「純粹喝濃厚系玫瑰奶茶」，有別7-11的是其瓶身為深粉色包裝，而全家的是法文及泰文兩個版本，萊爾富的則是英文版本的，不過同樣的是各門市一上架就被搶購一空；全家公關表示，其實商品並沒有限時限量，這是當季的最新商品，之後一樣也會販售，「不過大家是希望可以收集全套的意思，所以才會走遍多家超商搶購。」，全家享4月11日前享嘗鮮價25元；本報記者走訪了6家便利商店，同樣也是已賣完的狀態，可見這一波民眾瘋搶的新熱潮非常熱烈。
(中時)
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