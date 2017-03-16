廣州雞蛋價格低檔整理 再降空間有限
國家統計局廣州調查隊發布的調查資料顯示，今年1月以來，廣州農貿市場雞蛋零售價格屢創新低，達2013年以來最低值。預計近期雞蛋價格將繼續在低位運行。
《廣州日報》16日報導，去年12月25日至今年3月10日，調查的褐色殼雞蛋價格從9.72元（人民幣，下同）/千克降至7.64元/千克，降幅達21.4%；粉色殼雞蛋價格從10.55元/千克降至8.40元/千克，降幅達20.4%。
今年1月與上年12月相比，褐色殼雞蛋和粉色殼雞蛋價格分別下降0.33元/千克和0.18元/千克，均降至自2013年以來新低。
雞蛋供應充足是價格下降的主要原因。由於今年冬季天氣偏暖，蛋雞產蛋量持續保持穩定狀態。同時，春節後進入雞蛋需求淡季、加上受禽流感疫情影響，需求減少。預計近期雞蛋價格將繼續在低位運行，但因目前雞蛋價格已處於較低水準，繼續下降的空間有限。
(旺報)
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