廣州啟動「慈善之城」 受益人逾百萬

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3月16日是《中華人民共和國慈善法》頒布一周年之日，上午由廣州市民政局、廣州市文明辦主辦的「深化羊城慈善為民行動，創建全國慈善之城」啟動儀式在廣州舉行。

據悉，廣州將推出24項創新舉推動全國首個「慈善之城」的創建。今年將通過制定5項慈善政策法規、完善7個慈善活動平台、實施6個慈善服務計劃、推出6種慈善文化標誌等共計24項措施，進一步深化「深化羊城慈善為民行動」。

在啟動儀式上，廣州市創建全國「慈善之城」聯盟成立，首批成員單位超過140家，涵蓋企業、慈善組織、行業協會商會、學校、媒體等。民政部有關負責人表示，廣州開全國「慈善之城」創建之先河，將為慈善事業發展作出重要貢獻。

據了解，廣州市有關部門先後出台實施方案，首次將全國「慈善之城」建設納入城市整體發展戰略，目標是把廣州建設成為引領國內、在國際上有重要影響力的「慈善之城」。

去年底，中國慈善聯合會發布第四屆「中國城市公益慈善指數」綜合排名，廣州排在第四位。據不完全統計，2016年廣州共有近1000萬人次參與各類慈善活動，僅廣州市慈善會接收的捐贈款物就超過3.1億元。在扶貧、濟困、及兒童救助等領域，直接受益人超過100萬人次。

(旺報)