WBC》中華隊組訓 林宗成：未來三大一級賽事交給中職

中華隊未來一級賽事，組訓賽將全權交由中職處理。(中時資料照 中央社張新偉攝)

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中華隊今年經典賽兵敗首爾，今傳出即將上任的新體育署署長林德福指出，期盼國家隊組訓賽全權交給中華職棒，棒協秘書長林宗成回應，確實這幾天有與體育署溝通，決定將三大一級賽事的組訓賽權力交由中職辦理。

中華隊今年苦吞三連敗，導致長年的中職與棒協組訓紛爭又浮上檯面，林宗成說，這幾天都有與體育署方面做溝通洽談，基於棒壇和諧，未來就是世界棒球12強賽、經典賽與奧運，三大一級賽事，將交由中職全權進行組訓等動作。

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林宗成也提到，其餘賽事還是由棒協做組訓，而在一級賽事部分，棒協則處理國際事務，包含報名以及連絡窗口。

(中時電子報)