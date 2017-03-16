女大生連5天腹痛求診 驚見大如葡萄柚卵巢癌腫瘤
新北市1名19歲大一女學生日前連續5天腹痛且日益加劇，到醫院急診以電腦斷層掃描檢查，發現右下腹竟有葡萄柚般大的卵巢腫瘤，診斷為屬惡性的卵黃囊腫瘤，與家屬討論後，決定開刀切除右側卵巢和輸卵管，保留子宮和生育能力，女大生目前仍在接受化療及追蹤。
台北慈濟醫院副院長、婦產部醫師黃思誠表示，女大生急診時，體溫37.9度、心跳每分鐘111下，胎兒蛋白指數高達每毫升13480納克（正常值為20納克以下），電腦斷層檢查發現右側卵巢內有個12公分*9.6公分的巨大腫瘤，相當於1顆葡萄柚大小，推測為卵黃囊腫瘤。
黃思誠表示，卵巢癌依不同細胞可分為2大類，其中上皮癌約占85％，發病年齡多為40歲以上且治療效果較差；生殖細胞腫瘤約占15％，好發於20歲以下，治療效果較佳，卵黃囊腫瘤屬於這類腫瘤，且屬惡性腫瘤。
黃思誠與病患及家屬討論後，決定以手術切除右側卵巢腫瘤、輸卵管、淋巴腺及大網膜，病理切片檢查確認為卵巢癌第3期，需再做化療，徹底消除癌細胞。
黃思誠指出，卵巢癌是最棘手的婦科癌症，據統計，1979年發生率為十萬分之二，2012年已攀升到十萬分之八，發生率雖比子宮內膜癌、子宮頸癌低，但致死率卻較高，主因為症狀不明顯，發現時往往已是晚期，不像子宮頸癌、子宮內膜癌可以早期發現。
黃思誠建議，女性發現連續幾天出現下腹部不適，應盡快就醫檢查，若家族中有人罹患過卵巢癌，最好每年抹片檢查時，加做陰道超音波和癌症指標CA-125的抽血檢測，讓自己健康多一層保障。
(中時)
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