台、日陶藝名家 首度攜手台中舉辦雙個展

日本陶藝家金重潤平（左）與施繼堯舉辦陶藝雙個展，即日起於春稻藝術坊台中南屯總店展出。（圖／春稻）

春稻藝術坊創辦人陳春稻，多年來攜手陶藝家推廣台灣陶藝生活。（圖／曾麗芳）

日本陶藝家金重潤平的備前燒完全承襲古法，作品敦厚之中帶有靈動的光華樸實無華。（圖／曾麗芳）

日本陶藝家金重潤平的備前燒完全承襲古法，作品敦厚之中帶有靈動的光華樸實無華。（圖／曾麗芳）

專長植物灰釉的施繼堯，這次雙個展也展出生活陶、茶陶及陶板畫等。（圖／曾麗芳）

施繼堯以玄曜釉為基礎，再加入花東玉石而成的「耀彩玄曜」，別名「落葉時雨」。（圖／曾麗芳）

以風格服飾、陶藝、茶具串連花藝、茶道的春稻藝術坊，多年來攜手陶藝家推廣台灣陶藝，包括蔡榮佑、謝志銘、劉小評、陳瑞瑜等陶藝家的創作，不定期在春稻藝術坊展出；近日更集結日本陶藝家金重潤平與台灣施繼堯舉辦陶藝雙個展，目前正在春稻台中南屯總店展出。

值得一提的是，有同窗之誼的兩位陶藝家，各自用備前燒和植物灰釉創作，和台灣人進行對話；春稻藝術坊則以「懷念老歌」茶會，炒熱陶藝雙個展的人氣，預計展出到5月中旬。

春稻藝術坊陳春稻表示，日本傳統備前燒歷史悠久，源自平安時代末期，距今已有1千年。它的特色就是只使用黏土和火焰，沒有漂亮的彩繪裝飾，也沒有討喜的釉藥，僅憑陶工繁複的燒製過程，製作出狀似樸實無華，卻又變化萬千的陶藝品。

日本陶藝家金重潤平，其實家學淵源深厚，祖父是日本國寶級大師金重陶陽，由於金重潤平從小耳濡目染、技法一脈相傳，他的備前燒完全承襲古法，作品敦厚之中帶有靈動的光華，頗得金重陶陽真傳。

而專長植物灰釉的施繼堯，最近在配方和燒製下足功夫，變化出金彩玄曜、藍玄曜、百玄曜和黑玄曜等不同色澤與質感的作品，代表作「玄曜系列」正是這次個展的主角。

以玄曜釉為基礎，再加入花東玉石而成的「耀彩玄曜」，別名「落葉時雨」，色彩涵蓋紅橙黃綠藍靛紫，並以不同礦石燒出風格迴異的作品，其中又以「春意」最經典；此外，施繼堯這次還展出生活陶、茶陶及陶板畫等。

春稻藝術坊目前在台灣擁有18家門市與專櫃，去年也已揮軍上海嘉定展店。陳春稻表示，春稻藝術坊過去一年在大陸各地參加茶博會、測試水溫，結果無論風格服飾、或是台灣茶、陶藝均賣出好成績；尤其是茶人服，大受大陸茶藝界、花藝界青睞。她強調，未來重心將擺在拓展大陸經銷商，讓台灣的好茶、陶藝、風格服飾等順利打進大陸市場。

(工商)