廣東警斬斷毒品鏈 起出價值千萬海洛因
中國廣東省肇慶市公安局16日說，近日聯合湛江警方成功破獲一起特大販賣毒品案件，繳獲毒品海洛因2.76公斤，市價約1656萬元新台幣，逮捕涉案嫌疑人7名，切斷一條由粵西流向珠三角地區的毒品通道。
中新網3月16日報導，肇慶市公安局緝毒支隊2016年10月初發現一條線索舉報，指廣東高要市蓮塘鎮、四會市一帶有人兜售毒品，初步核實線索來源真實後，肇慶市公安局立即成立專案組展開偵查。
經過近五個月的偵查，發現謝性犯嫌的毒品主要來源是馮嫌，他每次到湛江拿貨後，就一路飛奔帶回四會、高要進行兜售，為此，專案組決定在四會、高要布控守候。
為了逃避警方調查，謝嫌反偵查意識很強，非常謹慎，利用租車、套牌、改時間與路線等手段，讓警方兩次撲空。警方及時調整抓捕方案，決定放長線釣大魚，等待謝嫌與上線馮嫌進行毒品交易時，再一舉逮捕。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。