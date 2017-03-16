廣東警斬斷毒品鏈 起出價值千萬海洛因

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中國廣東省肇慶市公安局16日說，近日聯合湛江警方成功破獲一起特大販賣毒品案件，繳獲毒品海洛因2.76公斤，市價約1656萬元新台幣，逮捕涉案嫌疑人7名，切斷一條由粵西流向珠三角地區的毒品通道。

中新網3月16日報導，肇慶市公安局緝毒支隊2016年10月初發現一條線索舉報，指廣東高要市蓮塘鎮、四會市一帶有人兜售毒品，初步核實線索來源真實後，肇慶市公安局立即成立專案組展開偵查。

經過近五個月的偵查，發現謝性犯嫌的毒品主要來源是馮嫌，他每次到湛江拿貨後，就一路飛奔帶回四會、高要進行兜售，為此，專案組決定在四會、高要布控守候。

為了逃避警方調查，謝嫌反偵查意識很強，非常謹慎，利用租車、套牌、改時間與路線等手段，讓警方兩次撲空。警方及時調整抓捕方案，決定放長線釣大魚，等待謝嫌與上線馮嫌進行毒品交易時，再一舉逮捕。

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(旺報)