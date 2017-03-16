汙水廠空地可種花 讓母親的愛「花見竹山」
竹山鎮下坪里的汚水處理廠預定地，預計明年10月才能動工，因而雜草叢生，在縣議員張志銘的努力下，縣府同意先在這塊閒置荒地種花，讓這裡成為竹山鎮亮點！張志銘議員發起母親節帶媽媽一起來種花，讓母親的愛「花見竹山」。
縣府下水道科長廖崇傑感謝張志銘議員持續的追蹤與鼓勵，營建署才終於在105年底，為竹山鎮編列12.7億元經費，建構竹山鎮市區的下水道工程及污水處理廠。
另將再編10億元，以架構第二期下水道工程；總工程預計八年完成，屆時將讓竹山鎮多一個公園化的汚水處理廠，同時也會協助竹山鎮舖設新的柏油路面，但在下水道工程施作期間，也要請大家多多忍耐交通上可能造成的不便。
張志銘議員表示，等了16年的竹山鎮汚水下水道系統管線工程及汚水處理廠，終於要開工了，期待藉由下水道系統管線工程的挖掘，在封層時，一起建構竹山鎮美美的路面以及連帶增加公園化汚水處理廠的亮點。
同時他也將在即將到來的母親節，邀請所有的媽媽一起來種花，讓母親的愛盛開在污水處理廠預定地上，造就一個「花見竹山」的新亮點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。