汙水廠空地可種花 讓母親的愛「花見竹山」

竹山汙水廠明年10月開工，土地閒置期縣議員爭區先種花美化。(沈揮勝翻攝)

竹山鎮下坪里的汚水處理廠預定地，預計明年10月才能動工，因而雜草叢生，在縣議員張志銘的努力下，縣府同意先在這塊閒置荒地種花，讓這裡成為竹山鎮亮點！張志銘議員發起母親節帶媽媽一起來種花，讓母親的愛「花見竹山」。

縣府下水道科長廖崇傑感謝張志銘議員持續的追蹤與鼓勵，營建署才終於在105年底，為竹山鎮編列12.7億元經費，建構竹山鎮市區的下水道工程及污水處理廠。

另將再編10億元，以架構第二期下水道工程；總工程預計八年完成，屆時將讓竹山鎮多一個公園化的汚水處理廠，同時也會協助竹山鎮舖設新的柏油路面，但在下水道工程施作期間，也要請大家多多忍耐交通上可能造成的不便。

張志銘議員表示，等了16年的竹山鎮汚水下水道系統管線工程及汚水處理廠，終於要開工了，期待藉由下水道系統管線工程的挖掘，在封層時，一起建構竹山鎮美美的路面以及連帶增加公園化汚水處理廠的亮點。

同時他也將在即將到來的母親節，邀請所有的媽媽一起來種花，讓母親的愛盛開在污水處理廠預定地上，造就一個「花見竹山」的新亮點。

(中時)