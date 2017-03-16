SBL》浪花雙槍發威 裕隆扳平戰局

裕隆洋將賀夫16日拿下11分。(中華籃協提供)

台版「浪花兄弟」呂政儒、周士淵徹底發威！靠著「男模」呂政儒21分，前3戰才拿14分的周士淵，也突破低潮攻下20分，新北裕隆16日78比67輕取台啤，也把季後賽次輪戰局扳成2平，至關重大的第5戰18日開打。

(中時電子報)