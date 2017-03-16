英國央行維持利率不變 立場轉趨鷹派

在美國聯準會（Fed）宣布升息的次日，英國央行周四公布利率決議，維持利率水準不變，但立場轉趨鷹派。

英國貨幣政策委員會以8比1的票數將基準利率維持在現行的0.25％，主要基於英國準備脫歐協商之際，前景籠罩著不確定性，即便英鎊貶值推升通膨上揚。不過會議紀錄顯示，央行官員的立場趨向鷹派，委員福布斯（Kristin Forbes）支持立即升息1碼。

(工商)