黃昭順指陳菊與中油人事關說案外傳有關 高市府駁斥

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綠委林岱樺捲入中油人事關說疑雲，事件持續延燒，高雄市政府晚間發出新聞稿，直指國民黨立委黃昭順等人，在媒體放話說市長陳菊與釋出這項人事關說案消息有關，對此，市府表達嚴正駁斥，強調無論市長或市府，對此一消息事前均無從所悉、遑論爆料，歡迎各界進行查證，也期待中油能就事件做一完整說明。

高雄市政府指出，國民黨立委黃昭順等人，於媒體放話直指陳菊市長與此事件相關，對此，市府將研究採取法律途徑，扼止黃昭順等人的惡質抹黑。

此外，市府也呼籲，社會各界應睜大眼睛，看清這種企圖以謊言影射、媒體放話等方式，造成各界不必要誤解、達到「隔山觀虎鬥」目標的有心人士，切勿受不實流言影響。

(中時)