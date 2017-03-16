日本央行維持寬鬆政策

不受美國聯準會（Fed）升息影響，日本銀行（央行）周四例會維持現行的寬鬆政策不變。

日銀政策委員會本次以7比2的票數維持貨幣政策不變，讓日本10年期公債殖利率保持在零附近，商業銀行部分日圓存款的短期利率亦維持在負0.1％。央行亦表示維持每年購債80兆日圓規模不變。

(工商)