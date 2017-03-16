梅克爾與習近平通話 推自由貿易開放市場

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2016年9月在杭州召開的G20峰會上的習近平與梅克爾。德國繼中國之後，接下2017年G20峰會的主辦權。（圖／美聯社）

德國政府發言人說，德總理梅克爾與中國國家主席習近平周四通了電話，雙方就共同推動自由貿易與開放市場的原則達成共識。

路透引述該發言人的話說，「他們在談話中特別提到擴大中國大陸電動汽車市場，這將使得德國汽車工業持續在中國大陸保持領先地位。」

發言人說，在德國接手主辦下屆G20峰會的框架下，兩國領導人同意就此加強合作。

(中時電子報)