水情吃緊區域育秧損失 每公頃最高補償7500元
農糧署表示，去年12月迄今降雨偏少，為兼顧農產業發展並節省農業用水，同時減輕對農友耕作之衝擊影響，農委會配合經濟部針對水情吃緊區域內符合「調整耕作制度活化農地計畫」辦理對象，且於本年2月10日前申報種稻有案之農友，鼓勵調整耕作模式改為第1期作休耕，第2期作再考量種植水稻或其他作物；條件符合且有意願配合調整的農友，休耕種植綠肥除給付每公頃4.5萬元，經濟部額外給予每公頃2.5萬元節水獎勵金。
另針對該區域內育苗業者因部分農友變更申報休耕所致已育秧苗之損失，將依本年第1期作農民變更申報之面積，按每公頃使用秧苗250箱為上限，每箱補償新台幣30元，核算每公頃最高補償7500元，以減少育苗業者損失。
設在南投中興新村的農糧署表示，申領補償對象係以位於政府公布缺水率偏高灌區內，經當地縣（市）政府輔導或登記有案，並繼續營運且當期作有供苗實績之育苗業者。截至14日止，水情吃緊區域內已申報休耕面積為2215公頃，較去年同期603公頃增加1612公頃，推估約占受影響區域內稻作面積1成。
(中時)
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