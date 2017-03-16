南投醫院「腎利馨房」開張 守護腎臟病患

南投醫院新成立「腎利馨房」，嘉惠服務腎臟病患。（沈揮勝翻攝）

衛福部南投醫院針對腎衰竭病患近日成立「腎利馨房」，以貼心、舒適的服務住院的血液透析病患，讓病患在病房裡享有「病患不動、醫療設備移動」的服務。

院長洪弘昌表示，台灣的洗腎盛行率相當高，而腎臟病初期症狀並不明顯，除了先天性腎臟病，高血壓、糖尿病、腎結石、心血管疾病、代謝症候群、藥物濫用等患者皆是腎臟疾病的高危險因子，呼籲定期檢查可以及早預防與治療。

由於洗腎病患住院期間，需要移動至洗腎中心進行洗腎，但這樣移動的距離比較遠、相對的風險也高，為了使血液透析病患於住院期間享有便捷服務，南投醫院提供住院病人於原床位進行血液透析治療，病患無須移動，動的是工作人員以及醫療設備，減輕因推床所造成之不適應，也提高病人的舒適感，提供了以病人為中心的全人醫療照護服務。

成立了這麼便利、安全又溫馨的「腎利馨房」專區，內科、腎臟科主任莊宗芳醫師表示，「腎利」即是勝利，人定勝天，戰勝病魔，「馨房」代表溫馨的新病房，希望使病人獲得更完善之醫護照護品質。

洪弘昌說，南投醫院將會持續提供多元化團隊的血液透析照護服務，並且積極辦理相關專業人員的教育訓練，來提供更優質的醫療服務，嘉惠擴大南投民眾，成為民眾最佳的社區夥伴。

(中時)