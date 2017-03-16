美國上周初領失業救濟金人數減少2000人

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據美國勞工部公布，截至3月11日止的當周，美國初領失業救濟金人數經季調後達24.1萬人，較前周減少2,000人，減幅符合市場預期。

前周（至3月4日止）的初領失業救濟金人數維持在24.3萬人未經修正。較能反映勞動市場現況的4周移動平均數，上周增加750人至23.725萬人。

(工商)