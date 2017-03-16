南投縣認識租稅書法賽4月登場 縣府籲報名

我要評比

南投縣政府稅務局為推廣租稅教育向下紮根理念，激發國中小學生對租稅之認識及興趣培養，落實稅務防詐騙觀念，並推行購物消費以載具儲存無實體電子發票之觀念，將於4月24日至5月2日分別舉辦全縣國中小學生認識租稅書法比賽，縣府呼籲各校好手踴躍報名參賽。

稅務局指出，這次國中組比賽須由學校推薦參賽，將於4月24日分別在南投及埔里分區比賽。國小組則以國小3至6年級學生為主，比賽方式仍分為南投區(智組)、竹山區(仁組)及埔里區(勇組)3組進行。

南投區智組4月25日於該局6樓禮堂舉行，參賽所轄區域為南投、名間、中寮及草屯等4鄉(鎮、市) ；竹山區仁組4月27日於欣榮圖書館舉行，參賽所轄區域為竹山、鹿谷、信義、水里及集集等5鄉鎮；埔里區勇組5月2日於埔里鎮孔子廟舉行，參賽所轄區域為埔里、國姓、仁愛、魚池等4鄉鎮。

稅務局說，所有比賽作品將邀請書法名家公開評審，國中組選出優勝前3名及佳作5名共11位，國小組按組別選出前3名及佳作4名，獎品十分豐富，歡迎縣內各校學生踴躍報名參加。

報名時間自即日起開始接受報名至4月17日止，除可利用傳真報名專線2244609外，亦可利用網路報名，相關訊息請逕洽稅務局網站最新消息及報名專區報名查詢，如有任何疑問歡迎撥打該局免費服務電話0800-496969洽詢。

(中時)