清明紙錢減量燒 慎終追遠顧環保
南投縣政府環保局為提升民眾配合紙錢集中燃燒策略，規畫製作「紙錢燃燒專用集中袋」，於清明節前將分發各鄉鎮市清潔隊，歡迎有使用需求之民眾或單位前往索取。
環保局指出，在台灣傳統民俗上，為表達對祖先慎終追遠的思念及對神鬼的敬畏之意，普遍存在有焚燒紙錢的習俗，然而焚燒紙錢不但花錢、不環保、又傷害自己的健康。
民眾可藉由以米代金、心誠則靈，雙手合十、虔敬祭拜，一樣可以表達對先人的敬意。若民眾對於焚燒紙錢仍有需求，除可使用大面額紙錢、減少焚燒紙錢數量外，祭祀後的紙錢可直接透過公墓、納骨塔設置的紙錢集中區進行集中，待紙錢達可清運量數，將統一清運至已由法師進行淨爐儀式且具有完善空氣污染防制設備之烏日焚化爐進行燃燒。
此外，近期氣候乾燥，雨水也較為短缺，部分提前掃墓的民眾，因祭祀時焚燒紙錢不慎引燃周邊雜草枯木，導致公墓火警的案件頻傳。因此，環保局呼籲民眾，掃墓時可配合紙錢集中燃燒，儘量避免露天焚燒紙錢，避免自身的疏失，失去了誠心祭祖的美德。
環保局呼籲大家一起來支持「不要燒、減量燒、集中燒」之祭祀心文化，共同享受清新空氣品質。
(中時)
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