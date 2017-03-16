陸2月新能源車產銷1.8萬輛 年增逾3成

根據中國汽車工業協會最新統計資料顯示，今年2月，大陸新能源汽車產銷均接近1.8萬輛，銷售年增長超過30%，純電動汽車的銷售更是增長了近50%。

專家表示，隨著新能源汽車各項政策的落實，以及新能源汽車在規模和技術上的提升，今年新能源汽車的產銷增速預計會在40%以上，新能源汽車銷量將達到80萬輛。

(旺報)