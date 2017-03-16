陸證券法修訂 有望納入大股東減持

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據澎湃新聞報導，有望在今年4月提交人大常委進行審議的大陸《證券法》修訂草案，有望納入規範上市公司持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等減持的細化條款。

包括對大股東其所持有的上市公司IPO前發行的股份，或上市公司非公開發行的股份進行減持的，其持股比例、期限，賣出時間、數量、方式等。

(旺報)