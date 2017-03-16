南投縣環保戲劇工作坊 開始報名囉

喜歡表演藝術嗎？是否嚮往炫麗的表演舞台？南投縣環保戲劇競賽正式開跑，凡對環保戲劇演出有興趣之南投縣各級學校、社團、團體或設籍南投縣之民眾皆可報名參加。

環保局表示，不論是喜歡表演或是有環境保護熱忱的民眾，歡迎29日到南投縣政府文化局演講廳參加「106年環保戲劇競賽南投縣初賽宣傳推廣活動與環保戲劇工作坊」說明會。

當天除邀請到去年南投縣初賽第一名的御史社區發展協會來表演外，也特別邀請集編劇、表演藝術於一身的吳鷰儀教授，以表演者身體、聲音、心智訓練作引導，讓參賽者從聲音、語言及肢體能力領略表演藝術的舞台經驗。

此外，為讓表演者瞭解環境保護知識，亦邀請台中教育大學白子易教授以環境教育概念、環境永續等面向引導表演者深入瞭解今年戲劇競賽四大主軸「循環經濟」、「清淨空氣」、「無塑海洋」及「關懷大地」的意涵。

環保局指出，藉由此次辦理工作坊，希望能讓有興趣的民眾更進一步了解環保戲劇競賽活動及相關規定，同時也將表演藝術融合環境教育，使環境教育的推動工作更具張力及影響力，並以貼近民心、多元有趣的方式，宣導正確的環境保護觀念，喚起全民環保行動意識，達到潛移默化的效果。

(中時)