親大伯是猛男教授登熱搜 楊冪妙回笑翻

楊冪調皮回應大伯登熱搜一事。（圖／達志影像）

大陸清華大學61歲教授楊曉京已在陸網爆紅一段時間，近日還登上微博熱搜榜，除了一身健壯肌肉是亮點外，還被起底是人氣女星楊冪的親大伯，身份一曝光，更是成為大家討論焦點。楊冪今（16日）現身代言活動，被問及大伯爆紅一事，巧妙回應笑翻網友。

據陸媒報導，楊冪今出席某品牌活動，媒體紛紛問她對於大伯登熱搜的看法，沒想到她搞笑爆出一句：「大伯可能是買的熱搜」，調皮又幽默的回應，惹笑現場所有人。

另外，她和趙又廷主演的電視劇版《三生三世十里桃花》，令雙方人氣再攀高峰，而她把「白淺」一角演繹地十分精彩，網上還出現「楊冪之後再無白淺」，令部分「電影版白淺」劉亦菲的粉絲不滿，對此，楊冪謙虛表示：「這句話不是我也不是我們公司說的，之後也會去關注電影版《三生三世十里桃花》」，緩和兩邊粉絲間的戰火。

(中時電子報)