吳敦義五甲拜票 楊秋興：吳是國民黨主席最佳人選
高雄縣市合併後曾兩度參選高雄市長的前高雄縣長楊秋興16日受訪表示，國民黨主席選舉有5人角逐挑戰現任黨主席洪秀柱，這代表大家對洪的領導出現質疑才會跳出競選，他認為吳敦義是當前國民黨主席的最佳人選，只有吳能帶領黨重生。
前副總統暨國民黨主席參選人吳敦義16日南下高雄五甲關帝廟和龍成宮參拜，尋求鄉親們支持並在座談會中傾聽民意，前高雄縣長楊秋興全程陪同，參拜後楊接受媒體訪問表示，這次國民黨主席選舉竟有5人出馬角逐挑戰現任黨主席洪秀柱，這代表大家對洪的領導和她帶領黨的走向產生質疑，他希望洪秀柱找5位參選人談談，甚至禮讓，目前國民黨正面臨危急存亡之際，黨現在需要1位有智慧有度量有遠見的領導人，楊秋興認為吳敦義是當前國民黨主席的最佳人選，他認為只有吳能帶領黨重生。
高雄縣市合併後首次高雄市長選舉楊秋興脫離民進黨堅決參選，第2次代表國民黨再度參選挑選現任市長陳菊，雖然兩次都落敗，但仍有許多高雄人懷念當年的高雄縣長，離開台鹽董事長職務後，楊秋興定居高雄，他表示國民黨若無法選出強有力的領導人，國民黨勢必面臨分崩離析，本土派黨員甚至不排除出走可能，因此這次國民黨主席選舉至關重要，黨的契機也在此役。
(中時)
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