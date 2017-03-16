MLB》郭泓志復活中！春訓初登板飆到146公里！

郭泓志在小聯盟春訓出賽後，左右兩手都包上冰敷袋。（展逸運動行銷提供）

郭泓志在今年小聯盟春訓熱身賽初次登板，投出91哩速球。（取自Be Heros臉書粉絲團）

「不死鳥」郭泓志正在努力回到大聯盟投手丘的道路上，今天他在教士隊的小聯盟春訓熱身賽首次登板，主投2局飆出最快91哩（146公里）的速球，狀況逐漸在恢復與加溫當中！

郭泓志在大聯盟征戰7年後，於2013年返台加入統一獅，2014年在中職後援出賽50場，但隔年僅投10場就因傷免戰，去年全季報銷，並於10月動了右肩關節唇手術。

郭泓志約滿後未獲獅隊續約，但他積極復健並赴美自主訓練，在費雪訓練中心竟已投出超過85哩的速球，獲得球探青睞而和教士簽下小聯盟合約，並在調整後首次於春訓登板。

有趣的是，小小郭投球的左手在出賽後一定得冰敷保養，但開完刀的右肩也不能馬虎，也出現了雙手都在冰敷的特別畫面。

(中時電子報)