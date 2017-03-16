MLB》郭泓志復活中！春訓初登板飆到146公里！
「不死鳥」郭泓志正在努力回到大聯盟投手丘的道路上，今天他在教士隊的小聯盟春訓熱身賽首次登板，主投2局飆出最快91哩（146公里）的速球，狀況逐漸在恢復與加溫當中！
郭泓志在大聯盟征戰7年後，於2013年返台加入統一獅，2014年在中職後援出賽50場，但隔年僅投10場就因傷免戰，去年全季報銷，並於10月動了右肩關節唇手術。
郭泓志約滿後未獲獅隊續約，但他積極復健並赴美自主訓練，在費雪訓練中心竟已投出超過85哩的速球，獲得球探青睞而和教士簽下小聯盟合約，並在調整後首次於春訓登板。
有趣的是，小小郭投球的左手在出賽後一定得冰敷保養，但開完刀的右肩也不能馬虎，也出現了雙手都在冰敷的特別畫面。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。