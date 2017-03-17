麥當勞驚傳推特帳號罵川普

美國總統川普以愛速食聞名，麥當勞是其最愛之一，甚至去年競選行情裡，還特別在媒體大吃麥當勞餐點。但周四卻驚傳麥當勞的推特帳號，竟然發一出篇辱罵川普的推文，罵川普是一個專找藉口的噁心總統。雖然事發後麥當勞趕緊刪除這篇推文，並表示會調查何以發生這樣事件，並特別發出推文澄清，推特通知他們的帳戶被盜用。但外界仍然認為麥當勞應為此事負責。

(工商)