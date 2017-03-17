義大利埃特納火山爆發 10人受傷
義大利埃特納火山（Etna）今天爆發，噴出的岩漿流入積雪因而引起強烈爆炸，將岩石炸向空中，造成10人受傷。
西西里島上這座火山在爆發時，山峰附近有一些人受傷，包括在當地拍攝影片的英國廣播公司（BBC）電視工作人員。
英廣記者莫瑞爾（Rebecca Morelle）推文說：「跑下1座石塊飛砸的山、閃避燃燒中的巨石和滾燙的蒸氣，絕不是我願意再次遭遇的事。」
義大利官員說，傷者中有6人必須送醫，但傷勢都不嚴重。1060317
(中央社)
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